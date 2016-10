Hessen 01:30 bis 03:00 Dokumentation Im Schatten des Gulag Als Deutsche unter Stalin geboren D 2011 Live TV Merken Jüdische Kommunisten aus Deutschland gehen in den dreißiger Jahren ins sowjetische Exil, um der nationalsozialistischen Verfolgung zu entkommen. Ihre Kinder gehen mit ihnen oder werden im Exil geboren. Während der stalinistischen Säuberungen werden Mütter oder Väter in Moskau verhaftet, in GULags verschleppt oder gar erschossen. Einige Kinder kommen in ein Kinderheim, andere werden nach Sibirien oder Kasachstan deportiert. Viele müssen Zwangsarbeit leisten. Leben in Unfreiheit - sei es im Heim, in der Verbannung oder im Lager - wird Normalität. Sie sind Fremde in dem Land, dessen Sprache sie sprechen. Sie sind Deutsche. Und Deutsche haben die Sowjetunion überfallen. Erst in den fünfziger Jahren kommen sie nach Deutschland, sind Fremde in dem Land, das ihre Heimat sein soll - sie sprechen die Sprache nicht, sind als "Russen" auch nicht sonderlich beliebt in der Zeit nach dem Krieg. Der Teil Deutschlands, in dem sie nun leben - die DDR - wird regiert von Männern, die auch aus dem sowjetischen Exil zurückkehrten, ohne verfolgt worden zu sein, und die viele - auch sehr persönliche - Gründe haben, über die Jahre des stalinistischen Terrors zu schweigen und das Schweigen darüber zu verordnen. Erst heute sind die "Kinder des GULag" bereit zu sprechen. Sie erzählen Geschichten vom Verlassensein, von Gefühlen der Fremdheit und Distanz gegenüber den Eltern, oder aber von symbiotischen Beziehungen, durch die sie bis heute in den kommunistischen Idealen ihrer Eltern leben. Die meisten der Interviewpartner erzählen das erste Mal über ihre Erinnerungen, sie sprechen von der Sehnsucht nach Zugehörigkeit, von zahlreichen Brüchen in ihrem Leben, von wechselnden Identitäten und vom verordneten Schweigen. Viele wissen bis heute nicht, was mit ihren Eltern - und mit ihnen - damals wirklich geschah. Der Film geht der Frage nach, wie "Kinder" mit einem Verbrechen an ihren Eltern leben können, über das nicht gesprochen wurde und das auch nicht als solches bezeichnet werden durfte. In dem Film kommen rund zwanzig Frauen und Männer zu Wort, die eines miteinander verbindet: Ihre Eltern waren Opfer der stalinistischen Säuberungen und wurden von ihren eigenen Genossen verfolgt oder ermordet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Schatten des Gulag Regie: Loretta Walz/Annette Leo

