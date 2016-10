Hessen 09:25 bis 09:55 Magazin Hauptsache Kultur Das aktuelle Kulturmagazin Ab in den Westen - warum Gießen für viele Ostdeutsche zum "Tor zur Freiheit" wurde / Von Überheblichkeit und Größenwahn - Der Spielfilm "Dead Man Working" wirft einen Blick in die Frankfurter Finanzwelt / Helmut Brinckmanns "Hommage à Darmstadt" - Kann das weg? Christian Saehrendt ermittelt / Von Äppler und Süßgespritztem - die ungeschriebenen Gesetze der Frankfurter Apfelweinkultur / "Cool bleiben, aber nicht kalt sein" - der Hanauer Pressefotograf Kai Pfaffenbach D 2016 Live TV Merken "Hauptsache Kultur" berichtet über Kulturhighlights in Hessen, über Trends und Tendenzen, über Skandale und Flops. Das aktuelle Kulturmagazin stellt aufregende Macher der hessischen Kulturszene vor, blickt hinter die Kulissen, mischt sich meinungsstark in Debatten ein: aktuell, überraschend, kontrovers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cécile Schortmann Originaltitel: Hauptsache Kultur

