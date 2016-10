Hessen 07:25 bis 08:10 Reportage Schlemmen im Rheingau Eine kulinarische Reise D 2011 Untertitel Live TV Merken Eine "Gegend wie ein Dichtertraum", schrieb schon Heinrich von Kleist über die sonnige Landschaft des Rheingaus. In dem kleinen, aber feinen Anbaugebiet reifen weltberühmte Weine. Zum guten Tropfen wird von Wiesbaden, dem Tor zum Rheingau, bis nach Johannisberg eine bunte Palette kulinarischer Köstlichkeiten angeboten: angefangen mit Raffinessen aus der Wiesbadener Blütensektmanufaktur über Spundekäs' bis zu Zisterzienserbrot aus der Eberbacher Klosterküche. Das ganze Jahr über kann man im Rheingau nach Gaumenlust schlemmen - in allen Preislagen, von rustikal bis exquisit. Auf ihrer kulinarischen Reise macht die Filmautorin Kristine von Soden Station in Restaurants und in den Weinbergen - bei einer Wanderung während der Rheingauer Schlemmerwochen. Als "Seitensprung" ist auch die Wambacher Mühle dabei, wo gezeigt wird, wie aus einem Schwein die leckere Rheingauer "Worscht" wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schlemmen im Rheingau Regie: Kristine von Soden