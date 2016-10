kabel eins 22:15 bis 00:10 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Kölnberg - Deutschlands härtester Wohnblock auf der Kippe D 2016 16:9 HDTV Merken Hausverwalter Werner Eßer hat ein ambitioniertes Ziel: Er will aus dem verwahrlosten Hochhauskomplex "Am Kölnberg" in Köln-Meschenich mit rund 4.000 Bewohnern aus 70 verschiedenen Nationen eine attraktive Wohnoase machen. Seit Mai 2015 begleitet das kabel eins-Magazin "Abenteuer Leben am Sonntag" seine Arbeit mit der Kamera. Doch wie realistisch ist dieses Mammutprojekt? Kann aus dem berüchtigten sozialen Brennpunkt wirklich ein echter Wohlfühlort werden? Und wenn ja, wie? Hausverwalter Werner Eßer hat ein ambitioniertes Ziel: Er will aus dem verwahrlosten Hochhauskomplex "Am Kölnberg" in Köln-Meschenich mit rund 4.000 Bewohnern aus 70 verschiedenen Nationen eine attraktive Wohnoase machen. "Um dem Kölnberg ein neues Gesicht zu geben, braucht es vor allem eines: Konsequenz und Durchsetzungskraft. Natürlich bin ich damit für viele der Böse. Aber ich bin überzeugt davon, dass die 'Kölnberger' am Ende alle davon profitieren", so Eßer. Seit Mai 2015 begleitet das kabel eins-Magazin "Abenteuer Leben am Sonntag" seine Arbeit mit der Kamera. Doch wie realistisch ist dieses Mammutprojekt? Kann aus dem berüchtigten sozialen Brennpunkt wirklich ein echter Wohlfühlort werden? Und wenn ja, wie? "Abenteuer Leben am Sonntag" dokumentiert in der Langzeit-Reportage "Kölnberg - Deutschlands härtester Wohnblock auf der Kippe" das Auf und Ab im Kampf um einen sicheren, sauberen und lebenswerten Kölnberg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag