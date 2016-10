kabel eins 20:15 bis 22:15 Reportage Die spektakulärsten Kriminalfälle - Dem Verbrechen auf der Spur Zum Tode verurteilt. die ältesten Serienmörder in den USA / Der Kindermörder Arthur Gary Bishop / Rae Carruth - Ein Football-Star als Killer D 2016 16:9 HDTV Merken 1991 werden Ray und Faye Copeland als die ältesten Serienmörder zum Tode verurteilt, die die USA bis dahin gesehen hat. Ray, 76 Jahre alt, und seine Frau Faye, 69 Jahre alt, sind Eltern von fünf Kindern und Farmer in Missouri. Sie werden angeklagt, fünf Tagelöhner zu einem Viehdiebstahl angestiftet und anschließend ermordet zu haben. Und: Der Kindermörder Arthur Gary Bishop In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die spektakulärsten Kriminalfälle - Dem Verbrechen auf der Spur