Das "Abraxas" vereint fünf Auswanderergeschichten unter einem Dach: Wolfram, Kerstin, Sven, Olaf und Chris - sie alle wollten weg aus dem trüben Deutschland, weg von ihren Sorgen und Ängsten. Ihre neue Heimat ist die Aussteiger-Insel La Gomera. Doch im Hippie-Paradies kracht es gewaltig! Chef Wolfram ist eigentlich Unternehmensberater und hat einst viele Firmen erfolgreich vor der Pleite gerettet - doch seinen eigenen Laden fährt er geradewegs an die Wand! Die Probleme: eine kulinarisches Konzept, das sich Hobbykoch Wolfram ausgedacht hat. Die Köche Sven und Olaf kochen nur stumpf die Rezepte nach, die ihr Chef kreiert hat. Fehlende Motivation und offener Streit, der fast zur Resignation führt, sind an der Tagesordnung im Aussteiger-Restaurant. Für Sternekoch Frank Rosin ist seine Hippie-Mission von Anfang an das reinste Himmelfahrtskommando: Er stößt auf immense Widerstände, die ihm die Arbeit auf der Trauminsel erschweren. All seine Überzeugungskraft ist gefragt. Kann Frank Rosin das "Abraxas" vor dem drohenden Aus retten?