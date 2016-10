kabel eins 09:00 bis 09:55 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "Verve!", München D 2015 16:9 HDTV Merken Die Woche in München startet heute mit dem "Verve!" in Unterföhring. Gastgeber Michael Jungtäubl (50) will seine Mitstreiter mit eigenen Pizza- und Burgerkreationen überzeugen. Außerdem tritt er den Beweis an, dass sich Qualität und eine günstige Preisgestaltung nicht zwingend ausschließen müssen. Wie wird der Wochenstart verlaufen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?

