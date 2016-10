Kabel1 Doku 00:50 bis 01:35 Dokumentation Spezialeinheiten im Einsatz Terror in Oman GB 2008 2016-11-01 01:20 16:9 Merken Neun Soldaten, Teil einer britischen Geheimoperation, stecken tief in feindlichem Gebiet im Arabischen Golf. Sie freuen sich bereits auf die Rückkehr in ihre Heimat - wissen jedoch nicht, dass feindliche Truppen in immenser Überzahl einen Angriff planen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Special Forces Heroes

