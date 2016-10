Nick 05:10 bis 05:30 Comedyserie Victorious Das blaue Auge USA 2010 Merken Tori und Co haben bei einem Stuntman Unterricht im Bühnen-Kämpfen. Jeweils paarweise sollen sie eine Szene erarbeiten. Tori wird Jade zugeteilt und hat Angst, von ihr tatsächlich verprügelt zu werden. Als sie die Szene vor der Klasse vorspielen, geht jedoch Jade mit einem blauen Auge zu Boden. Tori muss zum Vertrauenslehrer, bekommt wegen ihrer Gewalt-Probleme zwei Wochen Nachsitzen aufgebrummt und soll zudem auch noch das nach einer Essensschlacht verwüstete Schultheater putzen. Doch Andre findet heraus, dass Jade nur so getan hat, als hätte Tori sie verletzt. Trotzdem verpfeift Tori Jade nicht und nimmt ihre Strafen in Kauf. Ob Jade diese ehrenhafte Haltung zu würdigen weiß? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie) Elizabeth Gillies (Jade West) Ariana Grande (Cat Valentine) Avan Jogia (Beck Oliver) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: Steve Hoefer Drehbuch: Dan Schneider Musik: Michael Corcoran

