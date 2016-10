RTS Deux 19:20 bis 19:50 Trickserie Les Simpson L'?il sur la ville USA 2010 Merken Alors qu'Homer, Lenny, Carl et Barney s'ennuient fermement au bar de Moe, ils reçoivent la visite surprise de Duffman qui leur apporte des nouveaux produits dérivés de la Duff. Lorsqu'Homer rentre chez lui, il est entièrement habillé à l'effigie de sa bière : t-shirt, boucles d'oreille, sac de sport. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Simpsons Regie: Lance Kramer Drehbuch: Michael Nobori Altersempfehlung: ab 6