kabel1 classics 03:35 bis 05:25 Filme Vier Jahreszeiten USA 1981 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bereits seit Jahren verbringen drei Paare im besten Alter ihre Urlaube gemeinsam, zu jeder Jahreszeit einer. Man kennt sich, man ist aufeinander eingespielt und alle Beteiligten genießen dieses erholsame Ritual. Als sich Nick Callan nun aber nach 21 Jahren Ehe von seiner Frau Anne trennt, ist die Bestürzung bei den anderen beiden Paaren groß. Als er seine neue Lebensgefährtin Ginny in den gemeinsamen Urlaub mitnimmt, ist nichts mehr wir zuvor und die Stimmung ist geladen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Jack Burroughs) Carol Burnett (Kate Burroughs) Len Cariou (Nick Callan) Sandy Dennis (Anne Callan) Rita Moreno (Claudia Zimmer) Jack Weston (Danny Zimmer) Bess Armstrong (Ginny Newley (Callan)) Originaltitel: The Four Seasons Regie: Alan Alda Drehbuch: Alan Alda Kamera: Victor J. Kemper Musik: Antonio Vivaldi Altersempfehlung: ab 12