kabel1 classics 00:10 bis 01:55 Drama Jules und Jim F 1962 Nach dem Roman von Henri-Pierre Roché 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jeanne Moreau sucht in einer schwierigen Dreiecksbeziehung nach der Wahrheit ... Paris im Jahre 1912: Der Franzose Jim und sein deutscher Freund Jules lernen während ihres Studiums ein faszinierendes Mädchen namens Catherine kennen. Beide begehren sie, doch ihre Wahl fällt auf Jules, mit dem sie nach Deutschland zieht. Nach fünf Jahren trifft das Pärchen durch Zufall wieder auf Jim. Eine scheinbar unkomplizierte ménage à trois nimmt ihren Lauf und soll in einer Tragödie enden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanne Moreau (Catherine) Oscar Werner (Jules) Henri Serre (Jim) Marie Dubois (Thérèse) Vanna Urbino (Gilberte) Boris Bassiak (Albert) Anny Nelsen (Lucie) Originaltitel: Jules et Jim Regie: François Truffaut Drehbuch: François Truffaut, Jean Gruault Kamera: Raoul Coutard Musik: Georges Delerue Altersempfehlung: ab 12

