Florida, 1965: Auf Betreiben der mysteriösen Blondine Charlotte (Nicole Kidman) jagt Reporter Ward James (Matthew McConaughey) mit seinem Partner (David Oyelowo) und seinem Bruder (Zac Efron) einer sensationellen Story nach. Sitzt der Sheriff-Mörder Van Wetter (John Cusack) zu Unrecht in der Todeszelle? Während Ward auf explosive Details stößt, wird das Quartett bald in einen Sumpf aus Sex, Gewalt und Blut gezogen. - Starbesetzter, heiß-kalter Noir-Thriller um sumpfige Geheimnisse hinter einem Mordfall. In Google-Kalender eintragen