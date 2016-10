kabel1 classics 10:35 bis 12:15 Komödie Wild Child USA, GB, F 2008 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 16-jährige Poppy lebt ein sorgloses und dank ihrer wohlhabenden Eltern finanziell abgesichertes Leben in Los Angeles. Trotzdem ist sie aufmüpfig und trotzig. Daher schickt ihr Vater sie auf ein Elite-Internat in England. Als wären strenge Vorschriften und unnachgiebige Lehrer nicht schon schlimm genug, zeigen auch noch die Mitschülerinnen dem flegelhaften Teenager aus Übersee die kalte Schulter. Poppy erkennt, dass sie sich am Riemen reißen muss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Poppy) Natasha Richardson (Mrs. Kingsley) Aidan Quinn (Gerry) Shirley Henderson (Matron) Alex Pettyfer (Freddie) Johnny Pacar (Roddy) Nick Frost (Mr. Christopher) Originaltitel: Wild Child Regie: Nick Moore Drehbuch: Lucy Dahl Kamera: Chris Seager Musik: Michael Price