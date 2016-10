kabel1 classics 08:50 bis 10:35 Drama Picknick am Valentinstag AUS 1975 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Australien, 14. Februar 1900: Die Mädchen des privaten Appleyard-College machen in Begleitung zweier Lehrerinnen einen Ausflug zum Hanging Rock. Dort veranstaltet der britische Colonel Fitzhubert zusammen mit seiner Frau, dem Neffen Michael und dem Diener Albert gerade ein Picknick. Als vier Mädchen auf eigene Faust in das zerklüftete Felsmassiv aufbrechen und nur eines davon zurückkehrt, ist dies der Anfang vieler unheimlicher und ungeklärter Geschehnisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Roberts (Mrs. Appleyard) Dominic Guard (Michael Fitzhubert) Helen Morse (Miss de Poitiers) Jacki Weaver (Minnie) Vivean Gray (Miss McCraw) Kirsty Child (Miss Lumley) Tony Llewellyn-Jones (Tom) Originaltitel: Picnic at Hanging Rock Regie: Peter Weir Drehbuch: Cliff Green Kamera: John Seale, Russell Boyd Musik: Gheorghe Zamfir, Ludwig van Beethoven, Bruce Smeaton Altersempfehlung: ab 12