MDR 00:05 bis 01:40 Dokumentation Dem Himmel ganz nah D, RUM 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Nur noch vereinzelt ziehen Hirten mit ihren unüberschaubaren Herden über die Kämme der transsilvanischen Karpaten. Einer der ältesten Berufe der Menschheit hat seinen letzten Ort gefunden. Dumitru Stanciu ist wohl einer der Letzten seiner Zunft. So wie seine Vorfahren seit Tausenden Jahren, zieht er mit seiner Schafherde sommers wie winters über die Weiten des Karpatenbogens. Er lebt in der Tradition der märchenhaften Geschichten und Mythen seiner Heimat, zwischen Bären und Wölfen und in ständiger Sorge um seine Tiere. Doch auch in den Karpaten hält die Moderne unaufhaltsam Einzug. EU-normierte Lebensmittel und das Verbot der alten Naturmedizin machen Dumitru und seiner Familie das Hirtenleben schwer. Sein Sohn Radu lernt in der Stadt, die Hirten aus der Nachbarschaft verlassen die Berge und wenn Dumitru seinen Schafspelz bald an den Nagel hängen wird, stirbt unwiederbringlich ein Stück europäischer Kultur. Was bleibt? Eine stolze Hirtenfamilie in den faszinierend wilden Karpaten, lebendige Historie, fantastische Mythenwesen, große Bilder und eine Geschichte über den ewigen Kreislauf von Leben und Tod aus einem verschwindenden, alten Europa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dem Himmel ganz nah Regie: Titus Faschina Drehbuch: Titus Faschina

