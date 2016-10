MDR 09:00 bis 09:30 Dokumentation Unser Dorf hat Wochenende Höhnstedt in Sachsen-Anhalt Höhnstedt in Sachsen-Anhalt D Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Müller-Thurgau, Weißer Riesling, Silvaner und Traminer sind nur einige der Rebsorten, die in Höhnstedt angebaut werden. Gekeltert werden sie in Freiburg - unter dem Label "Höhnstedter Kelterberg". Die Bewohner nennen ihre Region auch die "Toskana des Nordens" - denn Höhnstedt gilt als das nördlichste Weinbaugebiet Deutschlands. 120 Nebenerwerbswinzer bewirtschaften hier über 90ha - vom Schnitt, über die Pflege, bis zur Lese. In sieben Straußwirtschaften können sie und ihre Besucher die guten Tropfen genießen. Über Generationen werden die Weinberge weitergegeben und die Weinprinzessinnen gekürt. Um die Begeisterungen schon bei den ganz Kleinen zu wecken, organisiert der Weinbauverein Veranstaltungen mit der KITA, der Grundschule und der Sekundarschule. Doch in Höhnstedt gibt es nicht nur Wein, das Dörfchen gehört auch zum größten Aprikosenanbaugebiet Deutschlands - auch wenn es jetzt im Herbst natürlich eher um die Apfelernte geht. Und natürlich um die 5. Jahreszeit - den Karneval. Das Dörfchen hat eine lange Narrentradition. Der Karnevalsverein bereitet sich auf die 63. Session vor. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Unser Dorf hat Wochenende

