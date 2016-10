MDR 07:25 bis 07:30 Porträt Glaubwürdig: Bärbel Hamal Bärbel Hamal D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken "Flotte Nadel" stand zwei Jahrzehnte lang über dem Schaufenster von Bärbel Hamals Stoff- und Maßschneideratelier in Gera Langenberg. Und immer noch surrt die Nadel flink über die Stoffe, doch an der Tür ihres neuen Arbeitsplatzes steht jetzt "Kreativer Kirchenladen". Neben Maßgeschneidertem für die Dame gehen nun immer öfter auch "geistliche Sachen" durch ihre Hände, wie aktuell ein Altarbehang für die Kirchgemeinde von Bad Frankenhausen. Um das Gotteshaus passgenau und stimmig einzukleiden, ist eine Anprobe vor Ort unerlässlich. Mit Respekt geht Bärbel Hamal an solche Aufträge heran, denn schließlich ist es erst sechs Jahre her, dass sie sich taufen ließ. Als ihr Mann starb, hörte sie Musik von Xavier Naidoo. In einem Lied kam der Psalm 103 vor und Bärbel Hamal wollte wissen, ob das Gesungene tatsächlich so in der Bibel steht. Sie fand einen Draht zu Bibel, Gott und schließlich auch zur Kirche. Der Langenberger Pfarrer war einst ihr erster "Kirchenkunde" und wünscht sich nun zum Reformationstag eine neue Stola in rot - der liturgischen Farbe zu diesem Feiertag. Bärbel Hamals Schneidertalent hat wieder eine neue Herausforderung gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Glaubwürdig