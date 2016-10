Das Erste 02:00 bis 04:25 Erotikfilm Gefahr und Begierde USA, CHN, TWN 2007 Stereo Dolby Untertitel HDTV Merken China, 1939. Während in Europa der Zweite Weltkrieg tobt, fordert auch in Ostasien der Zweite Japanisch-Chinesische Krieg zahllose Opfer. In Hongkong schließt sich die junge Chinesin Wang Jiazhi (Tang Wei) einer Studentengruppe für "patriotisches Theater" an. Schon bald geben sich die jungen Leute unter Führung des engagierten Kuang Yu Min (Lee Hom Wang) nicht mehr mit Protesten auf der Theaterbühne zufrieden. Sie wollen aktiv gegen die Feinde kämpfen und fassen den kühnen Plan, einen gewissen Herrn Yi (Tony Leung) zu ermorden, der als Kollaborateur der verhassten Japaner zu Macht und Wohlstand gekommen ist. Jiazhi lässt sich überreden, den Lockvogel zu spielen. Als elegante Unternehmergattin getarnt, soll sie sich mit Yis Ehefrau anfreunden und den Verräter in eine Falle locken. Zunächst scheint der Plan aufzugehen - doch bevor die jungen Möchtegern-Attentäter ihren Anschlag ausführen können, wird Herr Yi nach Shanghai versetzt. Zu einem Mord kommt es trotzdem, weil die Studenten einen Untergebenen Yis, der versucht, sie zu erpressen, aus dem Weg räumen müssen. Nach dieser Bluttat trennen sich die Wege der Mitglieder. Zwei Jahre vergehen. In Shanghai trifft Jiazhi ihren alten Freund Kuang wieder, der nun ein führendes Mitglied des chinesischen Widerstands ist. Er hat den Plan, Herrn Yi, inzwischen zum Chef der grausamen Geheimpolizei aufgestiegen, zu ermorden noch immer nicht aufgegeben. Kuang kann Jiazhi überreden, erneut ihre Scheinidentität anzunehmen und den Kontakt zu dem Verräter zu suchen - für die schöne junge Frau eine leichte Aufgabe. Dann aber entspinnt sich zwischen Jiazhi und ihrem Opfer eine leidenschaftliche sexuelle Affäre. Hin- und hergerissen zwischen ihrer Mission und ihren Gefühlen für Yi, gerät sie in einen schweren Gewissenskonflikt. Der Tag des geplanten Attentats rückt derweil immer näher. Im Rahmen einer klassischen Spionagegeschichte zeichnet Ang Lee in "Gefahr und Begierde" das Porträt einer jungen Frau, die ihre eigene Identität aufgeben muss und erst durch diesen Akt der totalen Selbstverleugnung allmählich zu sich selbst findet. Die melancholische Grundatmosphäre der Geschichte kontrastiert Lee mit einigen sehr freizügigen Sexszenen, die bei der Premiere des Films in Venedig für Furore sorgten - deren sadomasochistischer Charakter gleichwohl als hintersinnige Metapher für die innere Zerrissenheit der Charaktere zu verstehen ist. Mit "Gefahr und Begierde" erweist Lee sich einmal mehr als einer der herausragenden Filmemacher des internationalen Autorenkinos. Völlig zu Recht wurde der Film in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Die Hauptrollen spielen Tang Wei, die für ihre freizügige Darstellung in China mit einem inoffiziellen Medienboykott belegt wurde, und der chinesische Charakterdarsteller Tony Leung, bekannt vor allem aus den Filmen von John Woo sowie aus Kar Wai Wongs Meisterwerken "In the Mood for Love" und "2046". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Leung (Mr. Yee) Tang Wei (Wong Chia Chi / Mak Tai Tai) Joan Chen (Yee Tai Tai) Wang Leehom (Kuang Yu Min) Chung-Hua Tou (Old Wu) Chih-ying Chu (Lai Shu Jin) Ying-hsien Kao (Huang Lei) Originaltitel: Se, jie Regie: Ang Lee Drehbuch: Hui-Ling Wang, James Schamus Kamera: Rodrigo Prieto Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 16