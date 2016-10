Das Erste 13:30 bis 15:00 Familienfilm Das Traumhotel - Sterne über Thailand D, A 2004 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach der Trennung von seiner Frau will der passionierte Hotelmanager Markus Winter (Christian Kohlund) in der magisch schönen Landschaft Thailands auf andere Gedanken kommen. Doch seine umtriebige Tante Dorothea (Ruth Maria Kubitschek), passionierte Hobbyastrologin und erfolgreiche Gastronomie-Unternehmerin, hat auf der schönen Insel Phuket ein Traumhotel erworben, das seine Gäste mit Komfort und fernöstlichem Zauber verwöhnt. Dorothea weiß nur zu gut, dass Markus das nötige Händchen besitzt, um den leicht angeschlagenen Betrieb wieder auf Vordermann zu bringen. Da er seiner Tante nichts abschlagen kann, übernimmt Markus spontan den Managerposten. Das bedeutet ein bitteres Los für Direktor Simon Vogler (Franz Buchrieser), der das liebevoll ausgestattete Hotel stets vorbildlich führte, sich allerdings in letzter Zeit einige Schnitzer erlaubt hat. Doch Markus vertraut seiner Menschenkenntnis und gibt Simon noch eine Chance. Eine gute Entscheidung - denn als Markus wieder einmal tausend Dinge gleichzeitig managen muss und keine Zeit für seine überraschend angereiste Tochter Leonie (Miriam Morgenstern) bleibt, kümmert sich Simon rührend um sie. Da die beiden Manager an einem Strang ziehen, erstrahlt das Hotel bald wieder in altem Glanz. Nebenbei hat Markus, dem man all den Stress nicht anmerkt, noch ein Ohr für die persönlichen Nöte seiner Gäste: Ariane Thermölen (Saskia Valencia) will sich nach zwölf Jahren scheiden lassen, weil ihr Mann Jan (Helmut Zierl) und sie sich auseinandergelebt haben. Auf seine sensible Art findet Markus das richtige Rezept für die beiden - ebenso wie für die tollpatschige Lehrerin Helen (Lara Joy Körner): Markus und Leonie verwandeln sie kurzerhand in eine Prinzessin, die in dem gut aussehenden Pop-Promoter Daniel (Ralf Bauer) ihre große Liebe findet. Bald läuft alles wie am Schnürchen, allein Simon wirkt bedrückt, obwohl Markus ihm längst den Posten des Vizedirektors zugesichert hat. Doch Simon ist seit Jahren mit seiner thailändischen Tochter Suay (Cherry Phungpraserat) zerstritten und weiß nicht einmal, dass er bereits Großvater ist. Da hat Markus eine wundervolle Idee. "Das Traumhotel - Sterne über Thailand" erzählt vom kleinen und großen Glück von Menschen vor der paradiesischen Kulisse Thailands. Christian Kohlund, Filmtochter Miriam Morgenstern und Ruth Maria Kubitschek bilden das prominente Personal. In den Episodenrollen: Helmut Zierl, Saskia Valencia, Ralf Bauer und Lara Joy Körner. Regie führte der Unterhaltungsspezialist Otto W. Retzer nach einem Buch der bekannten Schriftstellerin und Journalistin Brigitte Blobel. Eine weitere Episode der beliebten TV-Reihe zeigt Das Erste im Anschluss: "Das Traumhotel - Verliebt auf Mauritius". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Ruth-Maria Kubitschek (Dorothea von Siethoff) Saskia Valencia (Ariane Thermölen) Helmut Zierl (Jan Thermölen) Ralf Bauer (Daniel Lewy) Lara Joy Körner (Helene) Franz Buchrieser (Simon Vogler) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto Retzer Drehbuch: Brigitte Blobel Kamera: Marc Prill Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6