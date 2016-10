Das Erste 09:00 bis 09:30 Kinderserie Die Pfefferkörner Folge: 144 Die Flaschenpost D 2015 2016-11-05 08:35 Stereo Untertitel HDTV Wieder da Live TV Merken Die Kinder der persischen Teppichhändlerfamilie Dschami, Ramin und Jale, entdecken in der Speicherstadt einen stillgelegten Boden - und stellen erstaunt fest: Es ist das Hauptquartier der wahrscheinlich coolsten Gang der Stadt. Während Ramin den Boden in Beschlag nimmt, verschwindet Jale mit dem Tagebuch der "Pfefferkörner" in den Hafen. Dort trifft sie auf Till, dem das Schicksal zweier verwahrloster Islandpferde große Sorgen macht. Können Till, Jale und Ramin, gemeinsam mit der Pferdenärrin Pinja und ihrer Schwester Stella, die Tiere vor dem sicheren Tod retten? Die fünf starten eine Rettungsaktion, die dem Geist der "Pfefferkörner" alle Ehre macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ava Sophie Richter (Jale Dschami) Piet Jann (Ramin Dschami) Sina Michel (Pinja Friese) Zoe Malia Moon (Stella Friese) Otto von Grevenmoor (Till Petersen) Neil Malik Abdullah (Navid Dschami) Neda Rahmanian (Dr. Leyla Dschami) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Anja Jabs Kamera: Uwe Neumeister Musik: Mario Schneider, tonfarm filmstudio

