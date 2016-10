Das Erste 07:10 bis 08:10 Magazin Tigerenten Club Der Club zum Mitmachen D Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Normalerweise bringt er Menschen am Flughafen ans richtige Gate, heute hilft er den Moderatoren Muschda Sherzada und Malte Arkona, den Weg ins Studio zu finden - Roboter Spencer ist zu Gast im "Tigerenten Club"! Passend zur ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" erklären seine Entwickler Kai Arras und Timm Linder wie Roboter funktionieren, welche Arten es gibt und was sie noch lernen müssen. Doch nicht nur der hilfsbereite Spencer ist ein echter Hingucker: Robot-Dancer Osman verblüfft das Publikum mit seinen coolen Moves! Wer das zu Hause nachmachen möchte hat Glück: Im Studio zeigt der Tanzlehrer die wichtigsten Basics für eine tolle Roboter-Performance. Geschick und ein gutes Körpergefühl zeigen die Schulklassen bei spannenden Duellen. Die Tigerenten vom Albert-Schweizer-Gymnasium Crailsheim (Baden-Württemberg) treten, im Wettkampf um den goldenen Pokal und eine Spende für ein Hilfsprojekt, gegen die Frösche von der Parkschule Gaildorf (Baden-Württemberg) an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Malte Arkona, Muschda Sherzada Gäste: Gäste: Kai Arras, Timm Linder Originaltitel: Tigerenten-Club Altersempfehlung: ab 6