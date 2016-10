ZDFinfo 09:25 bis 10:10 Reportage Waschen, Schneiden, Whiskey Die Barbiere von Bonn D Stereo 16:9 Live TV Merken Haare schneiden für echte Kerle - bei Roberto Nicolaci und seinen Barbieren ist der Ton rau, aber herzlich. Im alten Salon in Bonn wird es aber langsam zu eng. Nun muss ein neuer her. Roberto, der Chef, ist ein rheinischer Italiener mit Temperament. Mit dabei ist sein Sohn Dominic. Der neue Laden soll altmodisch sein, ein bisschen Rockabilly, ein bisschen 50er - Hauptsache viel Atmosphäre. Ob sich da die beiden einig werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Waschen, Schneiden, Whiskey

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 07:00 bis 10:00

Seit 148 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:31 bis 10:32

Seit 57 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 08:45 bis 12:45

Seit 43 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

Das Erste 09:00 bis 09:30

Seit 28 Min.