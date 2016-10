ZDF neo 02:55 bis 03:40 Krimiserie Der letzte Zeuge Das rosa Lächeln D 2006 Stereo 16:9 Merken Dr. Robert Kolmaar und seine Kollegin Dr. Judith Sommer müssen Zähne eines Tsunami-Opfers identifizieren, die ihnen von einem DNA-Labor in Peking zugeschickt wurden. Acht Monate nach dem Seebeben besteht eine deutsche Versicherung darauf, dass Identität und Tod des Deutschen Horst Weihe auch von einem deutschen Institut für Rechtsmedizin bestätigt werden, bevor sie eine Lebensversicherung über vier Millionen Euro auszahlt. Das wäre kein Problem, wenn die Rosa-Färbung der Zähne - "pink teeth" - tatsächlich durch lange Liegezeit im Meerwasser verursacht worden wäre, zumal ihr Status mit den zahnärztlichen Unterlagen übereinstimmt. Doch die vorliegenden Zähne wurden mit Keramikfarbe behandelt und raffiniert gefälscht. Die Witwe, die Apothekerin Claudia Weihe, wird damit konfrontiert, dass ihr Mann nicht im Tsunami ums Leben gekommen ist. Er ist entweder auf andere Weise gestorben, eventuell sogar ermordet worden, oder er lebt noch. Diese Nachricht erschüttert Frau Weihe in doppelter Weise. Nun steht sie nahezu ohne Hoffnung vor dem Schuldenberg ihres Mannes. Und wie soll sich ihr Verhältnis zu Michael Elsner, den sie gerade kennen- und lieben gelernt hat, gestalten, wenn ihr Mann noch lebt? Im LKA glaubt Kommissar Joe Hoffer lapidar, dass der Ehemann die Gelegenheit genutzt hat, Schulden und Familie hinter sich zu lassen und irgendwo ein neues Leben anzufangen. Hoffer plagt vielmehr die Aufklärung eines länger zurückliegenden Mordes, für den ein Zeuge wieder aufgetaucht ist, der sich aber immer nur auffällig bruchstückartig zu erinnern vermag. Als sich herausstellt, dass dieser Zeuge und der Liebhaber der Witwe ein und derselbe sind, wirft dies ein neues Licht auf alle offenen Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Mühe (Dr. Robert Kolmaar) Gesine Cukrowski (Dr. Judith Sommer) Jörg Gudzuhn (Joe Hoffer) Marie-Lou Sellem (Claudia Weihe) Christoph M. Ohrt (Michael Elsner) Philipp Moog (Dr. Bernhard Faber) Daniel Krauss (Etzel Hanisch) Originaltitel: Der letzte Zeuge Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Johannes Lackner Kamera: Pascal Mundt Musik: Günther Fischer