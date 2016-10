TNT Film 04:20 bis 06:00 Horrorfilm Nightmare on Elm Street 4 USA 1988 Nach einer Vorlage von William Kotzwinkle, Brian Helgeland 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwei Jahre, nachdem Freddy Krueger vom letzten der Elm-Street-Kids besiegt worden ist, kehrt er in den Träumen der jungen Kristen zurück und bringt sie um. Kurz vor ihrem Tod jedoch gelingt es Kristen, die schüchterne Alice in ihren Traum zu rufen und ihr ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu übertragen. Mutig stellt sich Alice, ausgestattet mit den Kräften ihrer toten Freunde, Krueger zum Kampf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Englund (Freddy Krueger) Lisa Wilcox (Alice Johnson) Andras Jones (Rick Johnson) Danny Hassel (Dan Jordan) Rodney Eastman (Joey Crusel) Tuesday Knight (Kristen Parker) Ken Sagoes (Roland Kincaid) Originaltitel: A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master Regie: Renny Harlin Drehbuch: Brian Helgeland, Jim Wheat, Ken Wheat Kamera: Steven Fierberg Musik: Craig Safan Altersempfehlung: ab 18