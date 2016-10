TNT Film 23:50 bis 01:20 Horrorfilm Nightmare on Elm Street - Mörderische Träume USA 1984 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die fünfzehnjährige Tina hat einen Alptraum und wird von einem Mann mit Fingernägeln aus Stahl durch den Keller gehetzt. Am nächsten Morgen erfährt sie, dass ihre Freundin Nancy den gleichen Traum hatte. Als Tina in der folgenden Nacht aufgeschlitzt neben ihrem Freund Rod gefunden wird, ist Nancy von Rods Unschuld überzeugt und glaubt, dass der Mann aus ihren Träumen der Killer ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Englund (Freddy Krueger) John Saxon (Donald Thompson) Ronee Blakley (Marge Thompson) Heather Langenkamp (Nancy Thompson) Johnny Depp (Glen Lantz) Amanda Wyss (Tina Gray) Jsu Garcia (Rod Lane) Originaltitel: A Nightmare on Elm Street Regie: Wes Craven Drehbuch: Wes Craven Kamera: Jacques Haitkin Musik: Charles Bernstein Altersempfehlung: ab 16