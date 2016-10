TNT Film 06:00 bis 07:40 Horrorfilm Das Schloß der Vampire USA 1970 16:9 20 40 60 80 100 Merken Aufwändiger Horror-Thriller. Der 150 Jahre alte Vampir Barnabus Collins (Jonathan Frid) erwacht zufällig als eine neue Familie in sein altes Haus einzieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Frid (Barnabas Collins) Grayson Hall (Dr. Julia Hoffman) Kathryn Leigh Scott (Maggie Evans) Joan Bennett (Elizabeth Collins Stoddard) Roger Davis (Jeff Clark) John Karlen (Willie Loomis) Nancy Barrett (Carolyn Stoddard) Originaltitel: House of Dark Shadows Regie: Dan Curtis Drehbuch: Sam Hall, Gordon Russell Kamera: Arthur Ornitz Musik: Robert Cobert Altersempfehlung: ab 16