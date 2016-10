SAT.1 Gold 22:20 bis 23:15 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Hilflos und verloren USA 2007 2016-10-30 02:55 16:9 Merken Seine Mutter findet den dreijährigen Robbie tot in seinem Bett. Einige Tage zuvor klagte er über Bauchweh und übergab sich nachts. Das Kind sieht - bis auf ein Hämatom am Bauch - völlig gesund aus. Doch Dr. G macht eine schreckliche Entdeckung ... Stefano Medina bricht urplötzlich zusammen und stirbt im Krankenhaus. Sein Lebenswandel war mehr als ungesund, doch war das auch die Ursache für seinen Tod? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Altersempfehlung: ab 12