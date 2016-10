SAT.1 Gold 20:15 bis 20:55 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur Der Halloween-Kidnapper / Auf der Abschussliste USA 1998 2016-10-30 01:00 16:9 Merken 1993 wurde die zwölfjährige Polly Klaas von ihrer eigenen Pyjama-Party entführt. Einige Fasern und eine spezielle Lasertechnik lieferten Hinweise auf den Täter: Er hat einen Handabdruck auf Pollys Bett hinterlassen, der mit dem bloßen Auge nicht zu sehen war. Und: Als David Wilkey 1983 auf der Jagd in den Wäldern Virginias erschossen wurde, sah alles nach einem Unfall aus. Doch zwei Jahre später nahm ein Mann Kontakt mit dem FBI auf und stellte die Unfalltheorie in Frage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anthony Call Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 16