SAT.1 Gold 17:20 bis 17:50 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Auf Bewährung Auf Bewährung D 2007 16:9 Merken Die Studentin Svenja Krüger liegt erschossen in der Wohnung ihres Freundes Kai. Ist der Vorbestrafte ein Wiederholungstäter oder ist er nur der Sündenbock in einem Spiel aus Lügen und Intrigen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln