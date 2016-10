SAT.1 Gold 12:45 bis 13:30 Krimiserie Agentin mit Herz Folge: 71 Als das Wasser grün wurde USA 1986 Merken Chemiestudent Carmine Davis ist ein leidenschaftlicher Umweltschützer. Um die Öffentlichkeit aufzurütteln und an das Waldsterben zu erinnern, färbt er mit Hilfe eines selbstentwickelten chemischen Verfahrens das Trinkwasser Washingtons grün. Doch aus der relativ harmlosen Angelegenheit wird tödlicher Ernst: Ein skrupelloser Verbrecher will im Auftrag eines internationalen Terroristenrings das Wasser nicht mit Farbe, sondern mit einem tödlichen Gift verseuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Beverly Garland (Dotty West) Mel Stewart (Billy Melrose) Gary Frank (Carmine Davis) Paddi Edwards (Mrs. Davis) Ken Swofford (Mr. Davis) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Paul Krasny Drehbuch: Eugenie Ross-Leming, Brad Buckner, Tom Chehak Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12