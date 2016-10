SAT.1 Gold 11:15 bis 12:05 Familiensaga Falcon Crest Freunde und Liebhaber USA 1987 Merken Da jemand versucht hat, Liz zu töten, kommt sie bei Maggie und Richard unter. Doch Maggie kann Liz nicht leiden und will ihre Tochter in Monte Carlo besuchen. Richard hingegen will nach Japan reisen, um Liz' Geschäftspartner zur Rede zu stellen. Er vermutet, dass dieser für das Attentat verantwortlich ist. Da Liz nicht alleine bleiben will besteht sie darauf, Richard zu begleiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Margaret Ladd (Emma channing) Ana Alicia (Melissa Cumson) Lauren Hutton (Liz McDowel) Jane Wyman (Angela Channing) David Selby (Richard Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Michael A. Hoey Drehbuch: Diana Kopald Marcus, Earl Hamner jr. Kamera: Ken Peach jr. Musik: Jesse Frederick, Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 6