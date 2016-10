SAT.1 Gold 08:55 bis 09:40 Abenteuerserie Daktari Aus der Art geschlagen USA 1967 16:9 Merken Eine Löwenmutter weckt das Interesse von Tracy, Paula und Mike: Sie scheint völlig aus der Art geschlagen zu sein, denn sie kümmert sich überhaupt nicht um ihr Junges. Die drei können sich ihr Verhalten nicht erklären, beschließen aber, die kleine und die große Löwin im Auge zu behalten. Als sich das Verhalten der Alten nicht ändert, erwacht in Paula ein "mütterlicher" Instinkt, und sie will das Kleine retten. Bei diesem Versuch bringt sie es jedoch nur noch mehr in Gefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marshall Thompson (Dr. Marsh Tracy) Cheryl Miller (Paula Tracy) Yale Summers (Jack Dane) Hedley Mattingly (Hedleey) Hari Rhodes (Mike) Originaltitel: Daktari Regie: Dick Moder Drehbuch: John Hogan Musik: Shelly Manne Altersempfehlung: ab 12

