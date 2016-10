Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Schottland - Herbe Schönheit am Atlantik D 2011 2016-10-30 01:00 Merken Finstere Burgen an einsamen Seen, Schottenröcke, Dudelsäcke, Whiskey und das Ungeheuer von Loch Ness: Die Klischees von Schottland sind bekannt. Was nur wenige wissen: Großbritanniens nördlichste Region wartet mit einer faszinierende Natur und Tierwelt auf. Aus der Luft mit HighTech-Kameras gefilmt, wird die ganze Schönheit der schottischen Natur sichtbar. Die spektakulären Flugaufnahmen wurden von wahren Insidern gemacht: Die Piloten waren zuvor unter anderem für "Harry Potter" im Einsatz über den Highlands und den rund 500 Inseln. Auch die schottische Tierwelt begeistert jedes Jahr zahllose Urlauber und Naturfreunde. Schottland besitzt einige der größten Seevogelkolonien Europas. Vom Fischreichtum profitieren auch Otter und Fischadler, die erst seit einigen Jahren wieder in den Lochs und Kyles, den Seen und Förden, auf die Jagd gehen. Die Adler waren in Schottland bereits ausgerottet und erleben jetzt dank engagierter Vogelschützer ein Comeback. Wahrzeichen der Highlands sind die majestätischen Rothirsche, die vielerorts frei über die Bergkämme ziehen. Im Herbst findet ihre lautstarke Brunft statt. Andere Geräusche dominieren den Frühling. Es sind die Balzrufe der Birkhuhnhähne. Erst in extremen Zeitlupenaufnahmen mit über 2000 Bildern pro Sekunde wird die Kraft ihrer atemberaubenden Kämpfe sichtbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schottland - Herbe Schönheit am Atlantik