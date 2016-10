Phoenix 19:15 bis 20:00 Dokumentation "Hurra, die Türken kommen!" Als Gastarbeiter in Deutschland D 2011 Live TV Merken Im Winter 1961 rollten die ersten Züge mit türkischen Gastarbeitern von Istanbul nach Westdeutschland. Die Wirtschaft der noch jungen Bundesrepublik boomte, die Arbeitskräfte aus der Türkei waren gefragt: junge Männer, die vor allem in der Schwerindustrie, auf dem Bau und in der Automobilbaubranche zum Einsatz kamen. "Deutschland ist kein Einwanderungsland!", lautete damals das Credo der Politik. Dennoch entschieden sich viele türkische Gastarbeiter, mit ihren Familien in der Bundesrepublik zu bleiben. Heute leben knapp drei Millionen türkischstämmige Menschen in Deutschland, viele von ihnen mit deutschem Pass. "ZDF-History" zeigt, wie sich das Verhältnis von Deutschen und Türken in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, was trennt und was verbindet. In Google-Kalender eintragen Moderation: Guido Knopp Originaltitel: "Hurra, die Türken kommen!"