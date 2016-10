Phoenix 13:00 bis 14:00 Diskussion Diskussion Muslime in Deutschland - Deutsche Muslime: Wie geht es weiter? D 2016 Live TV Merken Vor zehn Jahren lud der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble erstmals Vertreter muslimischer Verbände zur Deutschen Islamkonferenz ein, um mit ihnen Fragen des öffentlichen Lebens zu diskutieren. Zum zehnjährigen Bestehen lädt nun Innenminister Thomas de Maizière unter dem Motto "Rückblick und Ausblick" zu einer Festveranstaltung nach zu einer Podiumsdiskussion Berlin ein. Gäste: Thomas de Maizière (CDU), Ayman Mazyek (Zentralrat der Muslime in Deutschland), Publizistin Sineb el-Masrar und Professor Mathias Rohe von der Universität Nürnberg. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nazan Gökdemir Gäste: Gäste: Thomas de Maizière (CDU), Ayman Mazyek (Zentralrat der Muslime in Deutschland), Sineb el-Masrar (Publizistin), Professor Mathias Rohe (Publizistin) Originaltitel: Diskussion