Phoenix 09:00 bis 09:30 Dokumentation Grenzgänge mit Ulrike Kriener D 2015 2016-10-31 03:00 Live TV Merken Schauspielerin Ulrike Kriener ist gläubige Christin, aber sie zweifelt an der katholischen Kirche - an der Institution, die oft so zwiespältig gegenüber ihren eigenen Gläubigen ist. Kriener stellt sich die Frage: Soll ich in der Kirche bleiben? Und wenn nein, wie und wo kann ich Spiritualität und Glaube leben? Auf der Suche nach Antworten trifft die Schauspielerin u.a. einen ehemaligen Freund und Pfarrer, der sein Amt aufgeben musste, nachdem er sich zu seiner Freundin bekannt hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Grenzgänge mit Ulrike Kriener Regie: Ravi Karmalker

