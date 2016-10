Phoenix 06:45 bis 07:30 Dokumentation Honeckers Gastarbeiter Fremde Freunde in der DDR D 2015 2016-10-30 18:30 Live TV Merken Auch in der DDR gab es "Gastarbeiter". Aus den "Bruderländern", vorrangig aus Mosambik und Vietnam, kamen etwa 150.000 ausländische Arbeiter in die DDR. Sie reisten im Namen der oft proklamierten Solidarität, waren aus den Wohngebieten und Betrieben der DDR bald nicht mehr wegzudenken und doch blieben sie für die meisten "fremde Freunde". "Gastarbeiter" war ein Tabuthema in der DDR. Die Dokumentation zeigt, wie die ausländischen "Freunde" in der DDR gelebt haben. Die Regeln ihres Aufenthaltes waren in staatlichen Verträgen genau aufgelistet. Kontakte mit Einheimischen wurden durch die Verträge erschwert, außerhalb offizieller Veranstaltungen waren sie nicht erwünscht. Für die meisten Gastarbeiter aus Mosambik und Vietnam ist ihre Zeit in der DDR dennoch ein persönlicher Gewinn. Oft kamen sie aus armen Verhältnissen, die DDR war ihr erster Kontakt mit Europa. Sie verdienten richtiges Geld und konnten ihre Familien in der Ferne unterstützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Honeckers Gastarbeiter