MTV 13:25 bis 13:50 Dokusoap Ex on the Beach GB Merken Die Dreiecksbeziehung in der Villa eskaliert, als Bear versucht, Megans Aufmerksamkeit von Jordan abzulenken. Währenddessen kommen Kirk und Jemma sich näher, doch ausgerechnet dann taucht ihr Ex auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ex on the Beach Altersempfehlung: ab 12