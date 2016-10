Disney Channel 09:25 bis 09:55 Trickserie My Little Pony Daring Do und ihre Fans USA, CDN 2016 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Merken Rainbow lernt auf einer Daring Do-Convention Quibble Pants kennen. Dieser ist ein Riesenfan der ersten Daring Do-Trilogie, lehnt aber die späteren Bücher kategorisch ab, weil sie seiner Meinung nach zu unrealistisch sind. Rainbow versucht ihn zu überzeugen, dass alle Abenteuer echt sind. Durch Zufall werden die beiden Fans ins nächste Daring Do-Abenteuer verwickelt und es dauert lange, bis Quibble glaubt, dass es nicht nur eine gebuchte Abenteuerreise ist, sondern ein echtes Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic

