Disney Channel 07:25 bis 08:00 Trickserie Jake und die Nimmerland Piraten Auf Käpt'n Hook ist kein Verlass / Wer hat die Kokosnuss geklaut? USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Käpt'n Hook verbündet sich mit Jake und seiner Crew, damit er seine Gummiente zurück bekommt. (b) Käpt'n Hook stiehlt die Smaragd-Kokosnuss, wodurch Jake und Izzy in eine Falle tappen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jake and the Never Land Pirates Regie: Howy Parkins Drehbuch: Mark Drop, Ashley Mendoza, Mark Seidenberg