ZDF 22:00 bis 23:30 Krimi Kommissar Beck Tödliche Sackgasse S 2016 2016-10-30 00:50 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Polizist Rickard Birgersson wird erschossen in seinem Haus aufgefunden, ebenso seine Frau und sein Sohn. Es scheint ein Mord aus Rache gewesen zu sein. Die Familie wurde offenbar nur umgebracht, um keine Zeugen der Tat zu haben. Bei der Polizeiarbeit gerät zunächst Johan Wredin ins Visier. Sein Bruder Jens wanderte durch Rickard wegen Mordes ins Gefängnis. Dieser Verdacht erhärtet sich allerdings nicht. Dann stellt sich heraus, dass Rickard während seiner Dienstzeit nicht sauber gespielt hat, und dass er einen Informanten namens Santos in der Szene hatte. Santos ist vor vier Jahren nach einem Überfall auf einen Geldtransporter mit der Beute verschwunden, nachdem er seine zwei Komplizen erschossen hat. Nun suchen alle nach Santos, aber der ist nicht zu finden. Steinar fühlt einem ehemaligen Kollegen von Rickard, Mats Sylvander, auf den Zahn und findet ihn auch nicht ganz koscher. Fredén, der damals die Ermittlungen gegen Santos und seine Komplizen geleitet hat, verbietet Steinar jedoch, sich nochmal in Mats' Nähe zu begeben. Steinar ignoriert das Verbot und beschuldigt Mats, zusammen mit Rickard die Morde an Santos' Komplizen begangen und schließlich auch Santos erschossen zu haben. Während des ganzen Falles hat Oskar Probleme mit Petra, die ihn verlassen will, und Steinar sorgt sich um seine Tochter aus erster Ehe, die ein Junkie zu werden droht. Und auch das besondere Verhältnis von Beck und Gunilla, der sympathischen Gerichtsmedizinerin, wird auf die Probe gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Kristofer Hivju (Steinar Hovland) Ingvar Hirdwall (Nachbar) Måns Nathanaelson (Oskar Bergman) Anna Asp (Jenny Bodén) Elmira Arikan (Ayda Çetin) Jonas Karlsson (Klas Fredén) Originaltitel: Beck Regie: Jörgen Bergmark Drehbuch: Stefan Thunberg Kamera: Mats Axby Musik: Adam Nordén