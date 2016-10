ZDF 20:15 bis 21:45 Melodram Ein Sommer in Dänemark D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken TV-Romanze im schönen Kopenhagen. Übersetzerin Lena fährt nach Kopenhagen, um sich dort besser in das Leben der berühmten Schriftstellerin Karen Blixen einfühlen zu können. Außerdem begibt sie sich auf die Suche nach ihrem Vater, von dessen Existenz sie erst nach dem Tod ihrer Mutter erfuhr. Im Rahmen ihrer Arbeit lernt Lena den Geocacher Mads kennen und lieben. Als Lena erfährt, dass Mads ihr etwas schwerwiegendes verschwiegen hat, stellt das die junge Liebe auf eine harte Probe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Borgmann (Lena Feldhusen) Rasmus Botoft (Mads Soborg) Peter Sattmann (Carl Sandberg) Jannie Faurschou (Gitte Sandberg) Hans-Heinrich Hardt (Henri) Kirsten Olesen (Ida) Erna Rogosch (Stine) Originaltitel: Ein Sommer in Dänemark Regie: Imogen Kimmel Drehbuch: Katrin Ammon Kamera: Christof Oefelein Musik: Jörg Lemberg