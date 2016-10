ZDF 09:03 bis 09:30 Magazin sonntags Eine feste Burg D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Mehr als 350 000 Menschen besuchen Jahr für Jahr die Wartburg. Im Vorfeld des Lutherjahres 2017 kommen immer mehr Touristen. Sie interessieren sich für die Burg - und für Luthers Aufenthalt. Der Reformator verbrachte 1521 bis 1522 rund zehn Monate auf der Wartburg und übersetzte in dieser Zeit das Neue Testament ins Deutsche. Was hat das heute noch mit uns zu tun? Andrea Ballschuh befragt dazu vor Ort unter anderem "Lutherbotschafterin" Margot Käßmann. Und sie trifft ferner Burghauptmann Günter Schuchardt und Marc Höchner, der für 2017 die Ausstellung "Luther und die Deutschen" plant. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Ballschuh Originaltitel: sonntags

