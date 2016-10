NDR 02:40 bis 04:50 Talkshow Bettina und Bommes D 2016 2016-11-01 01:35 Untertitel 16:9 Live TV Merken Bettina Tietjen und Alexander Bommes begrüßen im Studio auf dem Messegelände in Hannover folgende Talkgäste: Bettina Wulff, ehemalige "First Lady" Deutschlands und Repräsentantin des 500. Reformationsjubiläums Ab dem 31. Oktober feiert die evangelische Kirche 500 Jahre Reformation und hat dafür Prominente gefragt, was sie mit Martin Luther verbinden. Bettina Wulffs Antwort: "Für Dinge kämpfen und nichts klaglos hinnehmen!" Auch sie hat in der Vergangenheit kämpfen müssen, gegen Vorurteile, falsche Behauptungen und um ihre Ehre. Nach dem Rücktritt ihres Mannes vom Amt des Bundespräsidenten 2012 wegen des Verdachts der Vorteilsannahme, geriet das ehemalige Traumpaar aus dem Schloss Bellevue in eine tiefe Krise. 2013 trennten sie sich, fanden aber zwei Jahre später wieder zueinander und ließen sich vor einem Jahr auf Sylt kirchlich trauen. Seitdem leben sie als fünfköpfige Patchworkfamilie wieder in Hannover-Großburgwedel, wo sie sich gerade ein neues Haus bauen. Bettina Wulff engagiert sich vor allem für Kinder, zum Beispiel für die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung. Ina Müller, Moderatorin und Sängerin Sie ist Deutschlands seuteste Deern und groettste Quetelmoors, ihre Erfolgsformel bringt sie selber auf den Punkt: "singen, saufen, sabbeln". Im August dieses Jahres feierte sie die 100. Folge ihrer NDR Sendung "Inas Nacht", und am 29. Oktober startet die aktuelle Staffel im Ersten. Alles schön und gut, doch im Moment ist für Ina Müller das Wichtigste die Musik. Das neue Album ist zum großen Teil in langen Nächten am Küchentisch in Zusammenarbeit mit ihrem Lebensgefährten Johannes Oerding entstanden und heißt: "Ich bin die". Die passt in keine Schublade, ist alles andere als beliebig, klug und frech zugleich. Im Januar 2017 geht die gebürtige Niedersächsin nach zweijähriger Bühnenpause wieder auf Tournee. Ihre Fans von Flensburg bis nach München, von Zürich bis nach Wien können es kaum erwarten. Sabine Postel und Oliver Mommsen, Schauspieler und Bremer "Tatort"-Kommissare Niemand hätte drauf gewettet, dass diese "Beziehung" so lange hält: Seit 15 Jahren ermitteln Sabine Postel alias Inga Lürsen und Oliver Mommsen alias Nils Stedefreund nun schon Seite an Seite im Bremer "Tatort". Vorher hatte es keiner lange mit der toughen Kommissarin ausgehalten. Sabine Postel ist auch im wahren Leben eine gradlinige, ehrliche, pragmatische Persönlichkeit. Sie lebt in Köln und ist stolz auf ihren Sohn, der auch im Filmgeschäft tätig ist. Oliver Mommsen lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in seinem geliebten Berlin. Dass er zum attraktivsten "Tatort"-Kommissar, vor Til Schweiger und Jan Josef Liefers, gewählt wurde, ist ihm fast ein bisschen peinlich. Wichtig sind ihm dagegen seine regelmäßigen Theaterrollen, wie demnächst in "Minna von Barnhelm" im Schlosspark Theater von Dieter Hallervorden. Am 30. Oktober läuft der nächste "Tatort" aus Bremen: "Echolot" ist der Auftakt zur ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit". Lürsen und Stedefreund müssen den mysteriösen Todesfall einer jungen Start-up-Unternehmerin aufklären. Miroslav Nemec, Schauspieler und Autor "Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec alias Ivo Batic auf Abwegen: Er ist unter die Romanautoren gegangen. Doch so ganz verlässt er das vertraute Terrain nicht. Sein Debüt "Die Toten von der Falkneralm" ist ein spannender Krimi. Liegt nahe, denn mit Dramaturgie und Spannungsbögen kennt er sich nach 76 "Tatort"-Folgen bestens aus. Als besondere Zugabe ist der Roman mit Anekdoten aus seiner Biografie gespickt. Er hätte allerdings auch ein Witze- oder Kochbuch schreiben können, meint der 62-jährige Schauspieler, denn er sei auch ein guter Witzeerzähler und ein passabler Koch. Der gebürtige Kroate ist in Freilassing aufgewachsen, ist staatlich geprüfter Musiklehrer und ein echter Rock'n'Roller mit eigener Miro-Nemec-Band. Er ist in zweiter Ehe verheiratet und Vater von drei Töchtern. Mit Ehefrau und Nesthäkchen Mila lebt er in München. Volker Lechtenbrink, Schauspieler Ein Mann blickt auf sein Leben z In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Tietjen, Alexander Bommes Gäste: Gäste: Bettina Wulff (ehemalige "First Lady" Deutschlands und Repräsentantin des 500. Reformationsjubiläums), Ina Müller (Moderatorin und Sängerin), Sabine Postel (Schauspielerin), Oliver Mommsen (Schauspieler), Miroslav Nemec (Schauspieler und Autor), Volker Le Originaltitel: Bettina und Bommes Regie: Birte Edye/Melanie Köhne/Andreas Heineke