Dokumentation Mein Lied - meine Geschichte D 2016

Erinnerungen und Emotionen sind oft mit Musik verknüpft: der erste Kuss, die erste große Liebe, unbeschwerte Tage in der Jugend. Ein Lied sagt aber auch oft mehr als viele Worte und kann Ausdruck von Trost oder Entschuldigung sein. Unter dem Slogan "Mein Lied - meine Geschichte" haben Hörer von NDR 1 Niedersachsen und Online-User dem NDR von ihrem Lied und ihrer Geschichte erzählt. Die vier besten Geschichten wurden mit einem Privatkonzert ausgezeichnet. Stefan Gwildis geht in Begleitung eines Cellisten und eines Keyboarders aus seiner Band auf Tour und interpretiert den Song ganz individuell. Helmut Ewers aus Wahrenholz hat noch immer Schmetterlinge im Bauch, wenn er den Song "It Started With A Kiss" von der Band Hot Chocolate hört. Er hat seine Frau Birgit 1982 kennengelernt. Den Hit aus der Zeit haben sie wörtlich genommen. Wann immer sie heute tagsüber das Lied im Radio hören, suchen sich die beiden und halten inne bei einem Kuss, sogar im Kuhstall. Das NDR Privatkonzert soll auch im Kuhstall stattfinden. Stefan Gwildis interpretiert den Hit mit seinen Musikern, und so etwas haben die Landwirte und die 76 Milchkühe sicher noch nicht erlebt. Christina Bonnet hatte sich als Teenager im Urlaub verliebt. Eine intensive Brieffreundschaft verband sie über zehn Jahre mit Ansgar. Beide sind Fans des Rockmusikers Heinz Rudolf Kunze, "Leg nicht auf" wurde zu ihrem Lied. Nun, nach 17 Jahren, haben sie sich wiedergetroffen, ihr bisheriges Leben über Bord geworfen, wollen bald heiraten und eine Patchworkfamilie gründen. Der Titel "Leg nicht auf" bleibt ihr Begleiter, verbunden mit der Erinnerung an die Zeit, in der sie es nicht geschafft haben, zusammenzukommen. Die Fernsehdokumentation "Mein Lied - meine Geschichte" ist ein Roadmovie mit viel Musik und spontanen Gesangseinlagen, dazu Konzerte im Wohnzimmer, Dorfgemeinschaftshaus oder auch im Kuhstall.