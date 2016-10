3sat 00:20 bis 01:55 Thriller Der Kandidat DK 2008 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Noch immer kann sich Strafverteidiger Jonas Bechmann nicht mit dem rätselhaften Tod seines Vaters abfinden. Langsam kommt er einer Verschwörung auf die Spur. Jonas' Vater war ebenfalls Anwalt und kam durch einen Autounfall ums Leben, nachdem er einen spektakulären Prozess verloren hatte. Dann gerät Jonas selbst ins Visier von Leuten, die über Leichen gehen. Während Jonas versucht, Licht ins Dunkel zu bringen, muss seine Verlobte Camilla mit ansehen, wie er sich mehr und mehr von ihr entfernt. Und es kommt noch schlimmer: Nach einem Flirt mit der attraktiven Louise findet Jonas diese am nächsten Morgen wenige Meter neben sich tot in einem Hotelzimmer vor. Schon bald wird er von Erpressern kontaktiert, die im Besitz von belastenden Videoaufnahmen sind. Diese sollen beweisen, dass der Anwalt, der sich an praktisch nichts erinnern kann, die junge Frau getötet hat. Jonas muss untertauchen und herausfinden, was wirklich in jener verhängnisvollen Nacht geschehen ist. Doch jede Spur führt in eine andere Richtung, nichts ist so, wie es scheint. Dann aber findet er erste Hinweise auf eine Verschwörung, in die Menschen verwickelt zu sein scheinen, denen Jonas bisher vertraut hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikolaj Lie Kaas (Jonas Bechmann) Ulf Pilgaard (Martin Schiller) Laura Christensen (Louise) Tuva Novotny (Camilla) David Dencik (Michael) Kim Bodnia (Claes Kiehlert) Henning Jensen (Peter Bechmann) Originaltitel: Kandidaten Regie: Kasper Barfoed Drehbuch: Stefan Jaworski Kamera: Manuel Alberto Claro Musik: Jeppe Kaas Altersempfehlung: ab 12

