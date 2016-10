3sat 15:00 bis 15:45 Reportage Der Südwesten von oben Die Pfalz D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Wald, der Rhein und der Wein - diese drei Dinge prägen nicht nur die zentralen Landschaften der Pfalz, sondern verraten auch viel über die Seele der "deutschen Toskana". Mit gestochen scharfen Luftaufnahmen eröffnet dieser Film neue Perspektiven auf die Region im Südwesten Deutschlands, die oft ein Spielball der Geschichte war. Im Lauf der Jahrhunderte wurde sie immer wieder überrannt, geplündert und verwüstet. Doch die wechselnden Machthaber befruchteten auch die Kultur des Landes. Von den Franzosen blieb die Freiheitsliebe, von den Bayern die Ordnung und das Gesicht der Städte. 1832 zeigten die Pfälzer erstmals Schwarz-Rot-Gold und probten damit den Aufstand - sie demonstrierten mit französischer Hilfe für Einigkeit und Recht und Freiheit in einem deutschen Vaterland. Das von oben stolz und erhaben wirkende Hambacher Schloss illustriert wie kein anderes Bauwerk das Freiheitsstreben der Deutschen im Vormärz. Der Film beginnt mit dem wichtigsten Pfund der Pfalz, dem Wald. Der Pfälzer Wald bedeckt fast ein Drittel der Region und bildet damit die größte zusammenhängende Waldfläche Deutschlands. Mit ihm verbinden sich bis heute zahlreiche Mythen und Sagen. Auf den Gipfeln der roten Sandsteinformationen stehen mächtige Burgen und zeugen von kaiserlicher und königlicher Macht - wie die ehemalige Reichsburg Trifels. Der Film zeigt die atemberaubenden Anlagen auf Felsformationen, die Kletterer aus ganz Europa anziehen. Mitten im Wald entdeckt er den einsamen Holzturm, von dem aus Wissenschaftler die obersten Baumwipfel der Westpfalz erforschen und beobachtet von oben das spannende Handwerk der Fassherstellung in Bad Dürkheim. Wo sich die Berge des Pfälzer Walds langsam verlieren, zeigen sich die ersten Rebflächen am Haardtrand. Entlang der deutschen Weinstraße reiht sich ein Winzerdorf ans andere, begrenzt durch die Weinmetropolen Landau, Neustadt und Bad Dürkheim. Städte und Landschaften wurden bei verschiedenen Jahreszeiten in neuer Perspektive gefilmt. Die Spur der Geschichte tritt so in einem Spiel der Bilder hervor. Das gilt auch für die dritte große Landschaft der Pfalz, die Rheinebene. Einen Schwerpunkt bilden die Gemüseplantage und die Städte Speyer sowie Ludwigshafen. Zum Ende des Films gibt es seltenes Filmmaterial aus den USA zu sehen, in dem die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg dokumentiert wurden, und den heutigen Blick auf Ludwigshafen bei Nacht, das die Chemiestadt wie eine künstlerische Licht-Installation zeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Südwesten von oben