3sat 09:15 bis 10:15 Diskussion Sternstunde Philosophie SRF-Gesprächsreihe Miriam Meckel: Gehen wir der digitalen Welt ins Netz? CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Welchen Einfluss haben Internetkonzerne wie Google und Facebook auf die Menschen heute? Befördern sie eher Freiheit und Demokratie oder Abhängigkeit und Tyrannei? Staatssekretärin, Kommunikationsprofessorin, Bestsellerautorin: Miriam Meckel gehört zu den vielseitigsten Kommunikationsfachleuten im deutschen Sprachraum. Mit ihr spricht Stephan Klapproth über Segen und Fluch des World Wide Web. Mit ihrem entwaffnenden "Brief an mein Leben", dem Buch über ihr Burn-out, legte Miriam Meckel auch die Schattenseiten des digitalen Raums offen. Fasziniert von den Wunderwaffen des Internets ist die Professorin der Universität St. Gallen und Chefredakteurin der deutschen "Wirtschaftswoche" aber noch immer. Trotzdem forscht sie auch dem süßen Gift nach, welches die Digitalisierung ausströmt: dass etwa Algorithmen den Menschen zunehmend die Entscheidungen abnehmen und sie sich mit Vergnügen in digitale Echokammern einsperren lassen. Ein Gespräch über das Netz und die Frage, wer Spinne und wer Fliege ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stephan Klapproth Gäste: Gäste: Miriam Mecke (Ehem. Staatssekretärin, Kommunikationsprofessorin, Bestsellerautorin) Originaltitel: Sternstunde Philosophie

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 07:00 bis 10:00

Seit 148 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 08:31 bis 10:32

Seit 57 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 08:45 bis 12:45

Seit 43 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

Das Erste 09:00 bis 09:30

Seit 28 Min.