KI.KA 12:00 bis 13:30 Märchenfilm Der falsche Prinz CS, DDR 1985 Nach einem Märchen von Wilhelm Hauff Der Schneidergeselle Labakan - ein freundlicher, aber fauler Schneider - schlüpft in ein prunkvolles Gewand, das er für einen Pascha genäht hat, und tritt fortan als reicher Fürst auf. Durch einen üblen Verrat verschafft er sich Zugang zu einem märchenhaften Palast und gibt sich dort als rechtmäßiger Erbe des Sultans aus. Eine listige Probe entlarvt ihn jedoch als Hochstapler. Schauspieler: Pinkas Braun (Wesir) Hans Wyprächtiger (Sultan) Svetislav Goncic (Labakan) Jana Holenová (Tscherkessin) Ivan Drozdy (Wachtmeister) Dusan Vojnovic (Omar) Kamila Magálová (Sultanin) Originaltitel: The False Prince Regie: Dusan Rapos Drehbuch: Jaroslav Dietl Kamera: Stanislav Szomolányi Musik: Angelo Michailow